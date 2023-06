La tournée "Scène de villages" fait étape à Ramillies ce samedi 10 juin

Dans cette programmation, et comme c’est le souhait des organisateurs, on trouve donc des artistes locaux comme le Théâtre du N’ombr-île et Émilien Sanou, leader du groupe Lamogoya, qui seront en représentation dans leur commune de Ramillies.

Le Théâtre du N’ombr-île s’inspire de la longue tradition du théâtre d’ombres en y ajoutant une bonne dose d’humour absurde et de surréalisme. Il fait intervenir aussi dans ses spectacles de la danse, du chant, de la musique, du mime… Il se démarque aussi par la grande qualité graphique des marionnettes qui dévoilent un style dynamique, original et personnel associé à une découpe efficace. Ce samedi il vous propose de rencontrer des créatures mystérieuses comme le monstre du Loch Ness, le Yéti ou le Mokélé Mbembé ? Et de participer aux extraordinaires aventures de Lucy Cook, une jeune zoologue qui parcourt la planète pour prouver l’existence de ces créatures énigmatiques.

Originaire du Burkina Faso, Émilien Sanou, d’Autre-Église, est un musicien passionné par la musique africaine, mais aussi par le jazz, le rock, le blues, le reggae, le raï… Il sera en concert à 19 h.

Enfin, épinglons parmi les animations: l’orchestre participatif imaginé par Ludovic Jeanmart avec les participants des ateliers de création d’objets sonores et musicaux en céramique ; une initiation au cirque avec l’École de cirque du Brabant wallon ; un stand "compost" ; ou encore un stand "énergie" où vous pourrez produire de l’électricité à la force de vos guiboles et découvrir ce que vous parvenez à faire fonctionner (ordinateur, télévision, grille-pain, sèche-cheveux…).

Terrain de foot d’Huppaye, rue de Fauconval, 71. ccbw.be