Son président, Rémy Olemans, présente le projet. "Il s’agit d’un réseau qui a pour objectif d’offrir un service complet et de qualité à tous ceux qui souhaitent construire, rénover ou vendre un bien dans le Brabant wallon Est. C’est un réseau de professionnels issus de différents métiers du secteur de la construction et de l’immobilier avec comme mots d’ordre, une offre de corps de métier sérieux, fiables, compétents et honnêtes. Le but est de créer des synergies entre les différents métiers de la construction, et d’évoluer dans un groupe dynamique et performant: le CIL pour"Construction Immobilier Local". Nous avons pour objectif d’offrir un service complet et de qualité à tous ceux qui souhaitent construire, rénover ou vendre un bien dans le Brabant wallon."

Au sein du réseau, la concurrence n’est admise qu’avec l’accord du professionnel concerné. C’est de toute façon le comité qui valide ou non.

Avocat spécialisé en droit immobilier général, droit de la construction, droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et droit de l’environnement, Rémy Olemans est donc le président de CIL. "Des"tête-à-tête"sont organisés pour que l’esprit de groupe perdure. Prendre le temps de mieux se connaître et créer de la confiance et la collaboration à tout son sens."

Cela a donc un coût: 300 euros l’an (à payer en deux fois) qui comprend les repas aux réunions. Si le réseau souhaite s’étoffer, plusieurs entrepreneurs ont déjà rejoint CIL. Le souhait est de toucher les professions suivantes: avocat spécialisé, géomètre, architecte, paysagiste, entrepreneur de jardin, banquier/courtier de crédits, agent immobilier, ingénieur en stabilité, ingénieur en techniques spéciales, entrepreneur général, entrepreneur en parachèvements, couvreur, châssis, cuisiniste, spécialiste en feng-shui traditionnel, menuisier, plafonneur, plombier, chauffagiste, électricien, peintre, certificateur PEB, installateur de panneaux photovoltaïques, géobiologue, notaire, promoteur et nettoyage de chantier.

Pour de plus amples informations, reseau-cil.be ainsi qu’une page Facebook CIL – Construction Immobilier Local.