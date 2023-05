Ramillies: vif succès pour l’évocation de l’importante bataille de 1706

Avec un cœur gros comme ça, les bénévoles ont su rassembler et faire en sorte que de nombreux Ramillois se sont sentis investis pour l’occasion. Et si l’objectif avoué est de faire un "gros" événement pour le 320 anniversaire de la bataille en 2026, les organisateurs sont lucides et veulent démontrer leur capacité à réaliser de belles choses pour justifier la confiance dont ils auront besoin, en plus des moyens, pour réaliser LA commémoration que la bataille de Ramillies mérite.

En attendant, ce nouveau comité compte réaliser la fête chaque année pour faire revivre le village. Présent l’an dernier, et de retour pour revivre l’événement cette année, Serge constate que "par rapport à l’an dernier, il est clair que la journée de fête s’est améliorée. Moi, j’ai apprécié car c’était vraiment original, avec une mention particulière pour l’exposition sur l’histoire de la bataille où l’on en apprend énormément".

Et puis, la journée de ce dimanche a été rendue vivante pour que les visiteurs d’un jour puissent s’imaginer ce qu’était la vie à l’époque… "Il y avait un petit camp avec quelques animations intéressantes, sans oublier un fauconnier, une cornemuse, sans oublier les personnes du comité vêtues de magnifiques costumes d’époque." Et puis, initiative qui recueille chaque fois un véritable succès à Ramillies, le petit train qui faisait un circuit dans le village, tout cela gratuitement, mais sur inscription vu l’intérêt. C’est clair, il était sold out avant l’heure, puisqu’il y avait plus de 350 inscrits.

"C’est une magnifique petite fête. Il faut toujours encourager les associations et bénévoles car c’est la meilleure motivation pour perpétuer les années à venir", conclut Serge.