Ramillies se souviendra, dimanche, de "sa" bataille de 1706

Préparer le 320e anniversaire

La commémoration de ce 21 mars 2023 se déroulera dès 9h sur la place de la Gare, à Ramillies. Elle est organisée par la Commune en collaboration avec la Province du Brabant wallon, l’ASBL Ramillies 1706, l’Association Anne-Marie Nihoul et surtout une série de bénévoles très investis emmenés par Guy Gramme et Jean Tys. On a pu le constater lors de la conférence de presse qui se tenait ce mardi matin à la ferme de la Haute Cense où des traces de boulets sur le pignon de la grange étaient visibles jusqu’en 1944. Les bénévoles, qui étaient en habits d’époque, sont ravis de pouvoir proposer cette évocation qu’ils comptent bien développer au fil des ans, avant de réunir en 2026 un maximum de partenaires, dont des autorités étrangères, pour une commémoration du 320e anniversaire.

Le bourgmestre, Jean-Jacques Mathy (qui sera absent ce 23 mai car il sera en Bretagne pour les 50 ans du jumelage avec Plourhan), et la présidente du CPAS, Yvonne de Grady, ont souligné l’importance de l’investissement des bénévoles.

Comme l’an dernier, un petit train (gratuit) fera voyager le public à travers un nouveau circuit commenté. Six départs seront donnés, à 9 h 30, 10 h 45, 12 h 45, 14 h, 15 h 15 et 16 h 30. Jacqueline Robin, chargée de projet: "Les inscriptions sont obligatoires au moyen d’un formulaire mis en ligne sur le site internet et les réseaux sociaux pour pouvoir prendre place dans le petit train et découvrir l’histoire de la bataille durant plus ou moins une heure".

Bivouac et hôpital de campagne

Des animations diverses et variées permettront de revivre cette bataille différemment. Danny Fraipont proposera trois balades pédestres libres et une balade commentée (14 h 30). Des saynètes par les Troubadours (troupe de théâtre locale) sont prévues avant chaque départ du petit train. À la gare de Ramillies, un hôpital de campagne sera reconstitué de même qu’un bivouac. Les organisateurs peuvent aussi compter sur la participation des Canaris de Namur (unité de folklore militaire qui représente des volontaires namurois de la révolution belge), la présence de dentellières, une cornemuse…

Une exposition d’objets d’époque, une maquette de la bataille, des gravures et des pièces issues de collections (boulets, meubles d’époque, cartes…) seront aussi de la partie. Des projections sont également prévues pour que les visiteurs puissent mieux se rendre compte de la fantastique manœuvre qui a mené à la victoire des alliés.