Ramillies : l’Hacienda a fêté la fin des travaux réalisés avec l’aide de l’ASBL La Contrée

L’ASBL La Contrée a été fondée en 2016 par un groupe d’amis dans le but de créer une communauté solidaire et responsable pour soutenir les associations locales et les projets nécessiteux. "Depuis lors, notre association a travaillé sur différents projets sociaux, culturels et sportifs, aidant plusieurs associations locales", indique Antoine Davister.

Fin 2020, la Contrée a décidé de se concentrer sur un projet fédérateur pour une période de deux ans, sous la forme d’un parrainage d’une association "filleule": "Le choix de l’Hacienda nous est apparu comme une évidence: notre association connaissait déjà l’Hacienda pour l’avoir soutenue dans le passé en construisant la clôture autour de son jardin".

Depuis lors, la majeure partie des projets de la Contrée est consacrée à l’Hacienda. Les quatre éditions de livraisons de petits déjeuners à domicile (2021-2022) et le Relais Solidaire (juin 2021) ont permis à la Contrée d’offrir à l’Hacienda un nouveau site internet "et de développer ses infrastructures, notamment en rénovant deux pièces de vie et en installant une nouvelle cuisine et de nouveaux sanitaires, poursuit Antoine Davister. La Contrée a aussi réussi à mobiliser d’autres associations locales pour aider l’Hacienda. Parmi d’autres, la Team 23 et l’ASBL Le 15 Août lui ont, apporté leur soutien."

La Contrée a aussi aidé d’autres associations, par exemple en participant aux 20 km de Bruxelles (catégorie handisport) aux côtés des ASBL Côte-à-Côte, Le Sarment, Escalpade, Les Aubépines, Gesed (Groupe d’entraide des syndromes d’Ehlers-Danlos), L’Essentiel, Le Ressort, et Horizons Neufs.

"Nous avons aussi procédé à la rénovation des sanitaires de l’ASBL Les Héliotropes en 2016. Nous avons participé à la récolte Shoebox en 2017 au profit de l’ASBL Les Samaritains, au financement et à l’organisation d’un week-end dans une ferme pédagogique pour l’ASBL Côte-à-Côte en 2017, ou encore à l’organisation d’une journée sportive pour des enfants du centre Fedasil de Jodoigne en 2017."

Au bilan de la Contrée aussi: collecte de sang avec la Croix-Rouge et l’unité scoute Jean XXIII de Malèves en 2018, financement et organisation d’une journée au zoo avec l’ASBL Le Sarment en 2018, organisation du parcours VTT de l’ASBL Le 15 Août à Malèves en 2018, accompagnement du centre de jour de l’ASBL Escalpade lors d’un voyage à Eurodisney en 2019, organisation du "Relais de Contrée" au profit de l’ASBL Gesed en avril 2020 ou encore organisation d’un dîner-concert au profit du centre de jour de l’ASBL Escalpade en mai 2022.