En septembre 2020, le concept et la déclinaison urbanistique du NPoW ("New Place of Working") en Brabant wallon, ces nouveaux lieux pour travailler qui visent à créer des espaces décentralisés pour des entreprises, connectées sur un maillage de mobilité douce, proches de services et habitations, a été confié au bureau d’étude Creat.

Le bureau a procédé à un benchmarking des sites existants et organisé une visite de sites en Wallonie, Flandre et Picardie.

Basé sur le concept de la ville à 20 minutes, soit un territoire et une économie à portée de vélo, la conceptualisation des NPoW vise à répondre aux besoins des (très) petites entreprises et à l’artisanat.

"Le but est de garantir leur ancrage et leur croissance sur le territoire, soutenir le développement de services et leur mutualisation, renforcer l’attractivité économique et commerciale de proximité tout en offrant une mixité de fonctions, indique la députée provinciale Sophie Keymolen. Une activité résidentielle pouvant coexister en privilégiant des projets facilitant l’accès à la propriété pour les jeunes et/ou ayant une composante intergénérationnelle."

Plusieurs sites sont envisageables: le site désaffecté de Virginal Paper à l’ouest, le nouveau quartier des confluents à Tubize et la Croix de Hesbaye à l’est sur sept communes (Perwez, Ramillies, Jodoigne, Orp-Jauche, Incourt, Hélécine et Beauvechain).

"Le focus est mis sur ce dernier projet avec la réalisation d’un Schéma de cohésion territoriale qui est confiée au bureau d’étude Creat. La gouvernance est basée sur un comité de pilotage avec les Communes et des partenaires comme le GAL Culturalité, inBW et l’APIBW, ainsi que le SPW. Une série de sites sont identifiés pour accueillir cette nouvelle forme d’urbanisation autour d’un maillage de mobilité douce dont l’architecture principale est composée par les lignes du RAVeL: L142 Namur-Landen et L147 Gembloux-Tirlemont."

Le travail arrive à son terme et facilitera le phasage de la maîtrise foncière des sites prioritaires et stratégiques et la mobilisation des acteurs privés.

Un projet phare à la gare de Ramillies

"Actuellement, nous développons un projet phare à la gare de Ramillies, au croisement des deux RaVel. Après de nombreuses réunions et ateliers avec riverains et acteurs économiques, le bureau DREA²M a été chargé de réaliser un masterplan pour le site dit “Croix 1”. Ce masterplan a été présenté au MIPIM par inBW afin de tester le modèle et avoir les retours des investisseurs et promoteurs potentiels."

Il s’agit ainsi d’aménager le plateau de la gare, une surface de 3,86 ha avec du résidentiel (0,3 ha, 25 logements), des commerces/services/tourisme/loisirs (0,28 ha dont 1 735 m2 constructibles), des activités artisanales avec hall relais pour TPE ou artisanal (1,4 ha, et 5 600 m2 constructibles) ainsi que le site Keolis existant (0,37 ha dont 770 m2 de bâtiments). 40 places de stationnement public sont prévus.