Ramillies poursuit sa transition énergétique

Lors du conseil communal du 29 mars, la décision a été prise de prolonger la mesure d’extinction de l’entièreté de l’éclairage public entre minuit et 5h du matin et ce à partir du 1er avril. "Cette décision, initialement votée en octobre 2022 se justifie face aux enjeux et défis énergétiques auxquels doivent faire face tant les particuliers que les entreprises et les services publics, indique l’administration communale. Par rapport à une année classique qui représente un coût approximatif de 101 897 € et une consommation de 248,92 MWh, cette mesure permet une économie d’environ 34% (35 091 € et 88,150 MWh d’économie).

Dans le cadre de l’atteinte des objectifs climatiques que la Commune s’est fixés, on peut espérer une diminution de 23 tonnes de CO2 par an. La poursuite de cette mesure tient compte de l’évaluation des cinq derniers mois. Ainsi, d’un point de vue sécuritaire, un monitoring de l’évolution de la criminalité et de la sécurité routière a été réalisé et aucun phénomène remarquable n’est apparu. En termes de cambriolages, on constate même une diminution. Il semble également y avoir moins d’accidents de la route."

Développer le photovoltaïque

Par ailleurs, des installations photovoltaïques sur les bâtiments communaux permettront de rencontrer deux objectifs fondamentaux de la Convention des Maires: améliorer la performance énergétique des bâtiments et des équipements ; développer l’indépendance énergétique du territoire en développant les énergies renouvelables.

La crèche communale d’Autre-Église dispose déjà d’une installation photovoltaïque depuis le 28 janvier 2021. "Les panneaux ont produit 23 800 kWh et ont permis de réduire les émissions de CO2 de la crèche de 17 tonnes. L’extension de l’administration communale en sera pourvue également lors de sa construction."

Les bâtiments proposés pour l’installation en 2023 sont la toiture du dépôt communal de Gérompont, la toiture de l’Alliance Huppaytoise, la toiture du hall des sports et la toiture de l’école communale (sections maternelle et primaire). "Ces bâtiments consommeront de l’énergie au moment où celle-ci sera produite par les panneaux photovoltaïques. Les effets positifs de cette décision seront donc perceptibles rapidement", souligne l’administration communale.