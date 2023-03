Dans l’encadrement, on retrouve Marc Demuyser. "Après avoir déménagé et rejoint la commune, je me suis inscrit à l’activité en 2015. je courrais déjà avant, du côté de Wavre. J’ai de suite apprécié le groupe et voilà à présent quatre ans que j’ai passé le cas en devenant coach".

La raison ? "De l’expérience à partager et comme il manquait du staff… Moi, je cours depuis 1980. Mon beau-frère est venu me réveiller un dimanche matin, m’a sorti du lit et nous sommes allés faire les 20 km de Bruxelles. Je sortais de l’armée mais je ne faisais pas de sport. J’ai mis… 2 h 24. Une mauvaise expérience mais du coup, je me suis dit, je reviendrai, mieux entraîné. Depuis, je cours. 5 ou 6 ans plus tard, je faisais un chrono de 1 h 12 !"

Le coach de JCPMF Ramillies a un peu bourlingué. "J’ai 7 ou 8 marathons à mon actif, dont un en 2 h 57. Voici six ans, j’ai fait mon dernier, Francfort, en 4 h 30. Là, je prépare à nouveau un marathon, en mai, Visé, où j’espère courir en moins de 4 h."

Tout cela en combinant l’encadrement du groupe 5-10 km à Ramillies. "La transmission, c’est cela que j’aime bien dans mon rôle. Donner des conseils, j’adore."

Comment expliquer le succès de JCPMF ? "Le fait de faire du sport en groupe, de ne pas les forcer aussi ! Moi, je les freine plus que je ne les pousse. On donne aussi toutes les astuces, comment courir sur les pavés… Bref, on dispense les bonnes méthodes grâce aux deux sorties par semaine."

À JCPMF, on commence sans avoir courir. "C’est ouvert à tous ceux qui veulent faire une activité sportive. Et dès qu’ils savent courir 5 kilomètres, ils changent de groupe. Moi, je gère le 5-10 même si au final, réellement, c’est 5-8. En fait, on adopte le principe du demi-tour, donc les plus rapides, eux, arrivent à 10 km quand le groupe, lui est à 8. Cela permet donc à chacun de courir à son rythme."

Pas de baisse de fréquentation

À Ramillies, il n’y a pas de baisse de fréquentation. "En fait, nous n’avons pas de club, mais uniquement JCPMF. ce qui fait que tout s’équilibre même s’il y a moins de personnes pour la petite distance. Nous sommes 40 à 50 à chaque séance, sauf l’hiver où là, vu le froid, on tourne entre 10 et 20. On a notre QG, chez Libotte, pour attendre au chaud avant de démarrer, et puis il y a les facilités avec les toilettes sans oublier le parking facile."

Mais comment se motiver à venir courir… "La course à pied, c’est un bon compromis pour faire du sport à prix démocratique. On court à 19 h, un horaire facile, cela dure une heure, ensuite on rentre chez soi, il faut juste une paire de basket, pas de salle à réserver… À Ramillies, on a un seul point de départ mais on varie les parcours. On a une région splendide pour courir. On veille aussi à animer les sorties !"