Ramillies : rouler pour le taxi social, Armand, chauffeur bénévole, adore !

Pourquoi le bénévolat au taxi social ? "J’ai toujours fait du bénévolat. Plus de 25 années à la Croix-Rouge avant d’arriver ici. Opéré du cœur, j’ai bénéficié du taxi social de la commune pendant quasiment un mois. J’en ai profité, j’ai été aidé, alors, pourquoi pas, moi aussi, aider les autres…"

"À Bruxelles, j’ai habité 28 ans au même endroit, mes voisins m’appelaient “Monsieur”. Ici, à peine arrivé, c’était “Armand”. Il y a eu un repas de quartier, j’ai été invité. À la fin du repas, il fallait trouver qui allait organiser le suivant. Quelqu’un a dit: “Ce sera Armand.” C’est ainsi que ça se passe à la campagne…"

"Les gens racontent leur vie, c’est fou"

À Ramillies, outre le taxi social officiel géré par le CPAS, il y a les véhicules que des chauffeurs privés mettent à disposition, pour venir en aide. L’an dernier, plus de 200 trajets ont eu lieu par ce biais.

"Au départ, je faisais une mission de temps en temps, mais maintenant, je suis davantage investi. Moi, vous savez, j’aime bien papoter. Ici, tu dis bonjour, on te répond ! La campagne, c’est l’hospitalité. J’aime bien cela, les gens racontent leur vie, c’est fou. On sait tout de tout le monde, j’adore ça. Je me suis fait ami avec des tas de gens grâce à cela."

Au minimum une course par semaine

Ses missions avec le taxi sont variées. "Je fais un peu de tout. Il y a beaucoup de consultations, que ce soit à la polyclinique de Perwez ou à Érasme à Bruxelles… J’emmène aussi les gens faire des courses à Jodoigne. Souvent, on passe d’abord à la banque chercher de l’argent, puis je dépose la personne au magasin. Souvent le boucher ! Quand le parking est payant, je laisse mon numéro de téléphone et quand ils terminent, ils me font un appel en absence pour ne pas payer la communication. Et ainsi, je ne dois pas payer le parking, je me gare plus loin. Au minimum, je réalise une course par semaine…"

Le taxi social, c’est une occasion de créer du lien. "Dans les deux sens, et c’est agréable. Moi, je prends ma voiture privée pour faire cela. Le CPAS paie l’omnium. Et puis, il y a Nathalie… (NDLR: Lempereur, la coordinatrice du taxi social) , c’est mon téléphone ! Elle règle tout, et quand elle m’appelle, c’est pour me confier une mission. Je suis pensionné, c’est avec plaisir que je fais cela."

"Nous étions 13, nous sommes encore 8"

Bien sûr, il faut avoir du temps. "On sait quand on part, jamais quand cela se termine. Surtout avec les visites médicales. Mais voilà, c’est comme ça, on le sait. Moi, quand j’attends dans la voiture, je fais des sudokus."

Armand a également conscience de son rôle social. "Oui, c’est du social, notre mission. Cela ne se limite pas à conduire les gens. Quand j’ai commencé, nous étions 13 bénévoles ; là, nous sommes encore 8. C’est pourtant une activité très conviviale. Les gens aiment bien, c’est parfois la seule fois de la semaine où ils voient quelqu’un."

Au CPAS, Nathalie Lempereur gère le service du taxi social. "La priorité, ce sont les rendez-vous médicaux. Mais le taxi fait aussi les courses. Ce service est ouvert à tous les Ramillois, il n’y a pas de condition de revenus, pas de condition d’âge, il y a juste l’incapacité de se déplacer qui est exigée. Nous demandons 0,30 € du kilomètre. Le demandeur ne paie que les kilomètres parcourus quand il est à bord de la voiture. Mais le CPAS paie bien entendu tous les kilomètres aux bénévoles. Le taxi fonctionne du lundi au vendredi. L’an dernier, le taxi du CPAS a effectué plus de 600 trajets. De leur côté, les chauffeurs bénévoles en ont effectué plus de 200. Cette année, nous en sommes déjà à plus de 100 demandes de taxi ! Sans les bénévoles, rien ne serait possible."