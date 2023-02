Après une enquête de satisfaction qui a clairement démontré que les repas chauds fournis par un traiteur privé ne répondaient pas aux attentes, il a été décidé de passer un nouveau marché qui a été attribué à la société TCO Service basée à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Les bénéficiaires, soit les personnes âgées de plus de 65 ans de l’entité, ou les personnes sous certificats médicaux, peu importe les revenus ou les ressources, peuvent pour six euros bénéficier d’un repas avec une soupe, un plat et un dessert livré chez eux.

Mais il s’agit dorénavant de repas froid à réchauffer. De quoi susciter quelques réactions auprès des 45 bénéficiaires, comme le confirment la présidente du CPAS Yvonne de Grady et Nathalie Lempereur, coordinatrice au CPAS. "Il y a eu une certaine crainte des gens. Comment réchauffer ? Est-ce que ce sera bon ? On a mis un dispositif en place pour que du personnel vienne aider les bénéficiaires dans un premier temps mais au final, une fois que les livreurs ont pu expliquer comment faire, à part pour une personne, tout le monde gère cela de main de maître et surtout, nous n’avons que des retours positifs sur la qualité des repas."

Un nouveau prestataire qui n’a que des avantages. "Nous n’avons plus de limite du transport puisque, auparavant, nous ne pouvions pas livrer plus de repas que la capacité du dispositif pour maintenir les repas chauds. De plus, avec le repas chaud, ils étaient li vrés entre 11 et 13 h 00, ce qui n’était pas toujours très pratique pour les personnes qui attendaient leur repas, et devaient donc le manger dès la livraison peu importe l’heure."

Avec les repas froids, il y a trois livraisons par semaine permettant un repas pour les 7 jours, et chacun est libre de réchauffer quand il le souhaite. "On a sondé les bénéficiaires, ils sont enchantés. Dorénavant, leur repas est parfaitement chaud et nous assurons un objectif recherché par le CPAS: le maintien à domicile des personnes, comme elles le souhaitent."