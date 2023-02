Ramillies: un problème de pression à l’origine des fuites à répétition ?

La ministre était interrogée, au parlement wallon, par le député André Antoine (Les Engagés) qui s’est dit inquiet de l’état du réseau à Ramillies: "La Société wallonne des eaux n’a pour l’instant procédé qu’à un colmatage – reconnaissons-le – des brèches. Allez-vous ordonner l’accélération du remplacement des canalisations vétustes concernées ? Rappelons à ce propos que Ramillies est l’une des communes comportant le plus de conduites en amiante – plus de 71% de son réseau est ainsi concerné. Dès lors que vous avez souhaité légitimement remplacer prioritairement les canalisations comportant de l’amiante, qu’en sera-t-il de ces canalisations à Ramillies ?"

La ministre a tout d’abord rappelé les causes probables des multiples fuites simultanées, à savoir une période de gel et dégel ainsi que les chocs provoqués par une importante prise d’eau effectuée par les pompiers pour lutter contre un incendie.

Un problème d’équilibre entre les deux sources d’eau à l’origine des ruptures à répétition ?

Il se pourrait toutefois qu’une autre cause soit identifiée par la SWDE qui analyse actuellement la pression sur tout le réseau de Ramillies pour s’assurer qu’un problème de synchronisation de la pression des eaux en provenance de Mont-Saint-André et de Grand-Rosière, provoquant des "coups de bélier" qui secouent et fragilisent les conduites. "Des analyses sont en cours. Il nous faut des certitudes pour mener des actions d’amélioration. Mais on se demande si on ne serait pas là sur la cause principale des soucis à répétition à Ramillies", explique le porte-parole de la SWDE, Benoit Moulin.

Bientôt 4 kilomètres de canalisations remplacés à Ramillies

La ministre n’a pas nié l’état du réseau à Ramillies mais elle a assuré que la SWDE faisait le nécessaire pour le rénover: "Sur Ramillies, un chantier de renouvellement de 620 mètres de canalisations, constituées d’amiante-ciment, se termine. Par ailleurs, les études et projets sont en cours pour le remplacement de 4 160 mètres supplémentaires, pas forcément en amiante, dans les prochains mois. De plus, une actualisation des priorités d’investissement dans la zone est en cours. Elle se fait sur base d’un outil multicritères qui permet d’établir la planification des conduites à remplacer. La nature et l’âge d’une conduite font partie des critères de renouvellement."

Évidemment, toutes les anciennes canalisations ne peuvent pas être remplacées du jour au lendemain. Pour des raisons techniques mais surtout financières. "La SWDE investit chaque année 100 millions dans son réseau, indique Benoit Moulin. Et cela sans impact sur le coût de l’eau."

Remplacer un mètre de canalisation coûte, en moyenne, 300 €.

« Il faut maintenir un rythme soutenu d’investissement tout en maîtrisant la facture »

"Début 2022, – avant l’indexation et l’inflation que nous avons connues – le coût de renouvellement des seules canalisations en amiante-ciment était estimé entre 1 et 1,2 milliard d’euros à l’échelle de la Wallonie", a rappelé le député Antoine à la ministre à laquelle il demandait donc si cette estimation avait été actualisée.

"Il est évident que les coûts de remplacement de conduites, quelle que soit leur nature, ont fortement augmenté l’an dernier, a répondu Céline Tellier. Leur évolution fait l’objet d’une attention particulière puisqu’il faut veiller à maintenir un rythme soutenu d’investissements, tout en maîtrisant la facture d’eau qui permet de les financer."