Ramillies, rue Petit Warichet : abattre 66 peupliers d’Italie et planter 150 liquidambars

Les peupliers d’Italie qui vont être abattus "ont été plantés en 1961-1962, après la réfection de la voirie lorsque les dalles de béton ont remplacé les pavés. Par grand vent, des branches se brisent et tombent sur la voirie ou dans des propriétés privées, menacent les habitations… Les riverains sont inquiets et nous avons donc demandé l’avis du Département de la nature et des forêts. Six peupliers situés à proximité des habitations sont déclarés dangereux pour la sécurité publique et doivent être abattus en urgence."

À la suite de la chute d’un arbre sur la voirie, une évaluation de l’état sanitaire et de la stabilité de ces peupliers d’Italie a aussi été demandée à un bureau d’experts. "Les recommandations générales de l’expert sont sans appel: “L’étude des arbres a permis de relever la présence de nombreux bois morts dans les houppiers. Ces branches, parfois en équilibre instable, menacent fortement les abords, la voirie et les propriétés privées adjacentes. Les cimes de certains arbres sont d’ailleurs complètement mortes. L’étude des tomogrammes (NDLR: images) obtenus pour l’ensemble des arbres montre un état d’altération structurelle interne très avancé pour de nombreux arbres. Au total, seuls 6 des 66 arbres (moins de 10%) ne présentent pas de signe d’altération de la qualité du bois. Notre recommandation générale pour la gestion de ce double alignement consiste donc à procéder à leur remplacement”".

L’échevine Mireille Benoit ajoute qu’ "il a été décidé au sein du collège et sur les conseils d’un pépiniériste de replanter des liquidambars. D’entretien facile, le liquidambar est un arbre magnifique, surtout à l’automne lorsqu’il se pare de ses plus belles couleurs, rouge feu, orange et jaune. Son feuillage bien découpé et ses couleurs automnales en font l’un des plus beaux arbres tout au long de l’année".