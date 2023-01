Yvonne de Grady, présidente du CPAS: "Au fil des années, le CPAS de Ramillies a développé un rôle social actif très large, bien au-delà de l’aide financière. Afin de garantir au plus grand nombre une vie conforme à la dignité humaine, le CPAS souhaite s’affirmer comme un acteur central de la cohésion sociale de la commune. Bénéficier d’un taxi social est précieux dans notre village où la mobilité représente un véritable défi pour les personnes de plus de 65 ans ou pour toute personne éprouvant de réelles difficultés d’ordre médical ou social et ne disposant pas d’un véhicule personnel".

Le taxi social est disponible pour des déplacements liés aux courses du ménage, à des soins de santé, à des démarches administratives, à des visites à des proches hospitalisés ou séjournant en maison de repos, ou encore liés à toute autre démarche à caractère social.

En 2022, le taxi social a parcouru 23 778 km et effectué 805 prises en charge, dont 235 assurées par des conducteurs bénévoles.

Le CPAS cherche d’ailleurs toujours des conducteurs bénévoles. Les candidats peuvent se faire connaître auprès de Nathalie Lempereur (081 43 23 67, 0483 69 77 31, nathalie.lempereur@commune-ramillies.be). Nathalie Lempereur est la personne qui prend les réservations et organise les transports.