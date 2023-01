Ramillies : un abattage d’arbres qui suscite l’émoi à Autre-Église

Surprtse rue de la Source, à Autre-Église, où une petite parcelle boisée vient d’être rasée. Certains riverains s’en sont émus et ont regretté de ne pas avoir été informés, ce qui a amené l’administration communale à communiquer: " Vous êtes nombreux à vous interroger sur l’abattage des arbres sur un terrain communal à Autre-Église (entre la rue de la Source et l’impasse de Fagneton). Les bois communaux n’ayant pas été suffisamment entretenus depuis de longues années, des mesures devaient être prises pour remettre ces bois en état. Actuellement, c’est le Département de la nature et des forêts (DNF) du SPW Environnement – qui assure la gestion des bois communaux.