Pourquoi le réseau d’eau potable a-t-il cédé de toutes parts à Ramillies ?

Mais l’incendie est, de toute façon, loin d’être la seule cause de ce week-end chargé pour les équipes techniques de la Société wallonne des eaux. Il s’agirait plutôt d’une conjonction de différents éléments déclencheurs, tous encore à l’état d’hypothèses.

Quoi qu’il en soit, ces dix fuites ont privé certains habitants de Bomal, Hédenge (Ramillies) et Énines (Orp-Jauche) d’eau pendant une partie du week-end.

1. Un incendie.

Mardi, en début de soirée, un incendie s’est déclaré dans une habitation de la rue de la Hisque, à Hédenge. Pour éteindre cet incendie, les pompiers ont dû capter une grande quantité d’eau sur le réseau d’eau potable: "Cette très grosse prise d’eau a peut-être un lien avec les fuites, note Benoit Moulin. En effet, quand on ouvre et ferme cette importante prise d’eau, cela provoque ce que l’on appelle un coup de bélier, un choc qui peut avoir un impact en chaîne sur la conduite".

Il va de soi que la Société wallonne des eaux ne reproche pas aux pompiers d’avoir procédé à cette importante prise d’eau bien nécessaire.

2. Un réseau vétuste.

Benoit Moulin ne le cache pas: si, à Ramillies, le réseau a cédé en dix endroits depuis jeudi dernier, c’est parce qu’il n’est plus de prime jeunesse. "Ces conduites sont anciennes. Nous en sommes bien conscients. Des remplacements ont déjà eu lieu, d’autres sont prévus. Mais il n’est pas possible de tout remplacer d’un coup, pour des raisons logistiques et budgétaires."

3. Des terres meubles à cause de la pluie.

Suite aux pluies qui ont généreusement arrosé notre région, les sols sont plus meubles. Les conduites qui y sont enterrées ont peut-être, du coup, eu plus de mal à encaisser le "coup de bélier" consécutif à l’incendie.

4. Un épisode de fortes gelées.

"Il y a trois semaines, nous avons connu un gel assez fort qui a pu avoir un impact sur les canalisations. De petites fissures qui se seraient formées à cause de ce gel se seraient transformées en fuites plus importantes ces derniers jours." Là aussi, ce serait la conjonction de la forte prise d’eau et de fissures existantes qui pourrait expliquer les fuites de ce week-end.