De grosses coupures d'eau constatées à Ramillies et Enines

Le bourgmestre Jean-Jacques Mathy est tenu au courant de la situation. "Cinq points de rupture de canalisation sur Bomal ont été constatés et un sur Hédenge mais les coupures d'eau peuvent impacter également les autres villages de façon plus ou moins importante." La raison? Les canalisations sont, on le sait depuis des années, plus que fragiles, particulièrement du côté de Ramillies et Orp-Jauche. La SWDE a un plan de rénovation mais tout ne peut se réaliser du jour au lendemain. "Une série de conduites ont déjà été remplacées, et d'autres le seront, notamment à Bomal et Mont-Saint-André d'ici l'été prochain, si le calendrier peut être maintenu par la SWDE." Là, les conduites en éternit sont de plus en plus friables et ce n'est pas l'imposante couche de calcaire qui forme une couche dans celle-ci qui les protègent... Le moindre petit choc, glissement de sol, ou variation de début sont autant de sources responsables de ces ruptures...

Malgré l'activation de plusieurs équipes de la SWDE dans des conditions particulièrement pénibles vu la météo, il n'est pas possible actuellement d'estimer l''heure de fin des travaux. "La SWDE travaille de façon très efficace dans des conditions atmosphériques plus que difficiles. Mais on constate depuis ce matin que lorsqu'un endroit est réparé, d'autres fuites se déclarent un peu plus loin... " Une situation pas évidente donc pour la SWDE et peu confortable pour les nombreux foyers touchés par ces coupures, en plein week-end.