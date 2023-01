Ramillies : le gérant de la cafétéria du hall sportif s’en va déçu et conteste certains reproches que lui fait la Commune

"J’ai assumé mon travail jusqu’au moment où on m’a demandé de partir. J’ai en effet démissionné et j’avais un préavis de trois mois. Je devais partir le 27 janvier. Mais un jeudi, en arrivant, on m’a indiqué que j’avais sept jours pour quitter les lieux. Ce n’est pas très cavalier alors oui, puisque le délai était aussi court, dans la précipitation, j’ai fermé pour tout vider. Il n’y a donc qu’à ce moment que la cafétéria n’a pu ouvrir… Pour le reste, j’étais présent, même tard le soir alors que les sportifs ne consommaient pas."

Christian Salmon aurait apprécié un peu plus de considération. "Je constate que la formule choisie pour la suite de la gestion de la cafétéria est l’idée que j’avais proposée. Après, je comprends qu’un salaire pour une personne de mon âge, cela était trop conséquent pour Ramillies et sur ce point-là, non je ne leur en veux pas. J’avais proposé de guider les personnes qui me succéderaient, mais ils n’ont pas souhaité cela."

Pour Christian Salmon, tenir une cafétéria d’un hall sportif à l’heure actuelle devient insurmontable pour un indépendant. "On m’avait indiqué à la signature une grille horaire bien remplie mais au final, cela n’était pas ce que je pensais. Et puis, le contrat avec le brasseur n’était pas trop avantageux pour un indépendant sans oublier le fait que je devais laisser les lieux plusieurs week-ends à disposition de la Commune, et donc me priver des recettes de ces jours-là."

À présent, Christian Salmon travaille toujours dans un hall sportif, à la cafétéria, du côté de Geer, mais comme employé. "J’ai tourné la page, je regrette la manière dont les choses se sont déroulées, je souhaite juste préciser que je n’ai pas manqué à mes devoirs, et je souhaite bonne continuation à mes successeurs."

Du côté de la Commune, Michaël Dombret (REM), échevin du Sport, reste sur ses propos concernant les manquements évoqués et donc le fait que certaines plages horaires n’étaient plus couvertes pas l’ancien gérant.