Ramillies : tous les services du CPAS sont maintenus

Le budget ordinaire est en équilibre à 2 891 448,67 €. Ce montant représente par rapport au budget 2022 une augmentation de 420 053,59 €, soit environ 17 %. "Cette augmentation s’explique, principalement par l’évolution des dépenses de personnel suite à l’indexation des traitements et à l’évolution de carrière des membres du personnel." L’évolution des dépenses et recettes de transfert concernant l’aide sociale générale et principalement, l’accueil des réfugiés ukrainiens, dans le cadre de la protection temporaire est également réel tout comme celle des frais de fonctionnement provoquée par la crise énergétique.

Dotation communale en hausse de 10 %

La dotation communale (872 000 €) augmente de 10 % par rapport à l’exercice précédent et représente une intervention de l’ordre de 131 € par habitant. L’exercice 2023 nécessite une intervention communale complémentaire, exceptionnelle, fixée à 161 000 €, ce qui représente une intervention supplémentaire de l’ordre de 24 € par habitant. Le montant global de ces interventions se caractérise par une augmentation de l’ordre de 20 % par rapport à l’exercice précédent. "Ce taux d’évolution est historique et est la conséquence directe de l’inflation provoquée par les crises successives", poursuit Yvonne de Grady.

En termes de subsides, le CPAS a obtenu de la Province du Brabant wallon une intervention annuelle récurrente dans ses frais de fonctionnement, en lien avec la politique de maintien à domicile des personnes âgées et la lutte contre l’isolement. Le CPAS a obtenu un subside régional, dans le cadre de l’appel à projets "Tax on pylons" pour son développement informatique et un subside européen, dans le cadre de l’appel à projets "E-Inclusion" pour la lutte contre la fracture numérique. La recherche de moyens de financement sera maintenue afin d’assurer la continuité des services proposés actuellement à la population et le développement de nouvelles activités définies par le PST du CPAS et le plan de cohésion sociale communal.

« Prévoir les recettes et les dépenses d’une année complète s’avère plus difficile que jamais »

"Pour mon premier budget, j’aurais souhaité que les crises soient bel et bien derrière nous. Mais ce n’est pas le cas. En plus des crises, nous avons également des indexations salariales. Dans le contexte actuel, l’art de prévoir les recettes et les dépenses d’une année complète s’avère plus difficile que jamais. La volatilité des coûts de l’énergie est un facteur d’incertitude majeure dont il faut tenir compte dans l’élaboration du budget."

Quels vont être les mois à venir ? "Nous ne le savons pas encore. Donc, nous avons budgétairement prévu 30 % d’augmentation de dépenses d’énergie. Nos investissements majeurs viseront des économies d’énergie dans les bâtiments publics. Je suis fière de dire que tous les services du CPAS sont maintenus."