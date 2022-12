Ramillies : un tracteur de 100 CV pour entretenir les voiries

Le choix s’est donc porté sur un tracteur plus puissant et plus résistant. "On l’a choisi après avoir consulté les professionnels du terrain. Ce tracteur devait répondre à certains critères, comme afficher une puissance de 90 CV minimum, et on a choisi 100 CV pour limiter la consommation. Il y avait aussi, dans les critères, l’option boîte de vitesses lente, 50 litres par minute de débit hydraulique afin d’éviter la surchauffe, un relevage avant de trois points mais aussi, pour le confort du personnel, l’air conditionné et la cabine suspendue."

Deux brosses de désherbage complètent cet achat: un balai à câbles et à axe horizontal avec bavette et support prévu pour l’éjection directe sur les accotements ou sur les talus ; et un balai à axe vertical avec bavette pour la mise en andain des déchets de route.

La manipulation se fait par un joystick. La vitesse d’avancement est de 0,5 à 4 km/h suivant le travail. Et surtout, la capacité de travail sera de 10 à 15 cm de terre – ce qui est intéressant en situation de post-inondations -, hauteur que le camion brosse n’atteignait pas.

"Un écolage des ouvriers responsables du matériel a eu lieu lors de la livraison, ajoute Mireille Benoit. Les recommandations d’entretien tant au niveau du tracteur que des balais désherbeurs accompagneront le véhicule. Les ouvriers sont ravis et moi également, car pour rappel, je suis née au milieu des voitures et des tracteurs et c’est avec plaisir que j’y replonge…"

Ce matériel sera donc destiné "à nettoyer les filets d’eau, à nettoyer les voiries après les moissons, après l’arrachage des betteraves ou des pommes de terre, à créer des saignées sur le bas-côté des voiries vers le fossé en cas de fortes pluies… Et bien sûr, il servira à évacuer la boue lors d’inondations".