Ramillies : le groupe IC reproche à la majorité des dépenses excessives

Rapport Pollec

Nicolas Berchem pointe notamment des frais d’expertises, d’études ou d’avocat dont les montants sont, selon lui, inadaptés. "Quand je vois qu’il en a coûté 20 000 € pour le rapport Pollec avec un dossier qui n’apporte pas grand-chose, quand je vois qu’il en coûte 27 000 € pour une étude sur la circulation routière avec la situation cyclable à Ramillies, qui quand on lit le document, nous apprend qu’il y a deux RAVeL à Ramillies et qu’il faut encourager la pratique du vélo…" Il reconnaît cependant que l’étude était nécessaire pour l’obtention de subsides, "mais c’est cher payé pour ce que c’est. Même Daniel Burnotte dit que l’étude est mal faite !"

PCDR

Nicolas Berchem pointe aussi les 97 000 € pour le plan communal de développement rural (PCDR): "Il est nécessaire d’avoir de beaux projets mais il faudra les récupérer, ces 100 000 €. Ce n’est pas rien !"

Fonds de réserve

L’opposition se préoccupe par ailleurs du fonds de réserve extraordinaire, "passé de 2,6 millions en 2020 à 1,793 million en 2021. Ce fonds est prévu pour de gros projets. OK, une partie a été utilisée pour le hall sportif mais il faudra rapidement le reconstituer pour l’avenir."

Rue de Fauconval

Si Nicolas Berchem pointe donc des "exagérations", il regrette par ailleurs un manque d’investissements dans les voiries. "On n’a pas eu de projets pendant quatre ans alors que les routes se dégradent fortement. Et puis, des opportunités sont ratées. À Huppaye, rue de Fauconval, un chantier de la SWDE nécessite une réfection de voiries. La SWDE demande une participation communale car aucune fondation n’a été prévue voici 40 ans quand la route a été aménagée. Il y a une occasion unique de changer le béton en hydrocarboné, ce qui ne devrait pas coûter plus cher mais assurerait un meilleur confort pour les usagers et les riverains… Il n’en est rien."

Frais d’avocat

Au niveau des frais d’avocat, 24 000 € ont été dépensés. "Si j’ai bien compris, c’est pour le dossier de la nouvelle école où une transaction a été réalisée, donc des frais irrécupérables. La Commune a aussi laissé tomber 100 000 € pour des indemnités de retard même si elle a obtenu d’autres choses en échange. Cela fait quand même pas mal d’argent perdu."