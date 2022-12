Hélécine : le CPAS cherche des bénévoles pour réchauffer les repas livrés à domicile

À partir de décembre 2022, le CPAS s’associera avec un nouveau fournisseur de repas et passe en filière froide. Les repas à réchauffer seront livrés à domicile à raison de trois fois par semaine. Ils seront conditionnés froid et à réchauffer au four à micro-ondes entre 3 et 4 minutes à 600-700 W ou au four traditionnel de 15 à 20 minutes à 100-120 °C maximum.