Les trois prochains dimanches, le public pourra se promener gratuitement dans la propriété de l’hôtel ramillois

Qui n’a pas encore entendu parler des jardins du Koru à Autre-Église (Ramillies). Un véritable moment d’évasion où l’espace d’un instant, vous changez de continent. L’hôtel a décidé, pour ces fêtes de fin d’année, à l’heure où tous les petits moments sont bons pour donner un peu de bonheur aux gens, d’ouvrir gratuitement son jardin les trois prochains dimanches, soit le 4, le 11 et le 18 décembre. Pour l’occasion, les propriétaires ont illuminé les lieux avec un éclairage de saison, mettant l’accent sur la magie de Noël. De 15 à 19 heures, il sera possible de visiter le jardin illuminé et, pour agrémenter la visite, l’hôtel a prévu un Pop Up Christmas Winter Bar avec la possibilité donc de boire un verre et de profiter d’une petite restauration.

Si l’entrée est gratuite, il convient impérativement d’effectuer une réservation auprès de info@koru-hotel.be pour accéder au site. Il est par ailleurs prévu un concours photos avec à la clé la possibilité de remporter une nuitée à l’hôtel.

Marché de Noël à Ramillies

Ce samedi 3 et ce dimanche ‘ décembre, le marché de Noël de Ramillies se tiendra place de la Gare de Ramillies, les deux jours de 11h à 18 h. Outre les artisans et produits de bouche, on pourra y retrouver aussi Claudine Clabots qui présentera son nouvel ouvrage, "Marie, reine de Roumanie – Un fascinant destin", dans lequel l’auteure évoque l’existence passionnante d’une femme moderne, admirable et courageuse, née en Angleterre, qui fit tout pour s’intégrer à son nouveau peuple.

Association sportive et culturelle communale de Ramillies (asccramillies@gmail.com).

Foire aux artisans à Wavre

Ce samedi 2 et ce dimanche 3 décembre, de 10h à 18 h, à l’hôtel de ville, 60 artisans annoncés: céramiques, bijoux, travaux de couture, créations de personnages et animaux au crochet, décorations de Noël, confiseries artisanales.

Bar et petite restauration.

foireartwavre@gmail.com

Marché de Noël de Wavre Solidarité

Ce samedi 2 et ce dimanche 3 décembre, Wavre Solidarité organise son traditionnel marché de Noël. Il se tiendra au Foyer, place de la Cure, samedi de 9h à 18h et dimanche de 9h à 16 h. Les organisateurs proposeront un large éventail de confitures artisanales et divers produits de bouche, des gaufres et biscuits mais aussi des confiseries et autres pâtisseries et surtout un large choix de pulls tricotés, de toutes les tailles. Cette année, ce marché renoue avec la tradition de présenter le midi, soit un plat chaud soit une assiette froide. Entrée gratuite.

Musiques

Antoine Armedan à l’abbaye de Villers

Ce vendredi 2 décembre, à 19 h, l’abbaye de Villers accueille Antoine Armedan pour un concert acoustique dans la salle romane. Le concert sera suivi d’un repas tartiflette. Les bénéfices de la soirée (entrées, bar, repas) iront à l’opération Viva for Life.

Début du concert à 19 h, repas à partir de 20 h. Entrée au concert: 15 €. Concert et repas: 28 €.

071 88 09 80.

Wavre: concert de Noël du Kiwanis

Le Kiwanis Wavre organise son concert de Noël ce vendredi 2 décembre, à 19 h, à la Sucrerie. Ce concert sera donné par l’Orchestre royal de chambre de Wallonie, sous la direction de Jean-François Chamberlan. Soliste: Anne Pingen (violon alto).

sucrerie.be, kiwaniswavre.be

Enfants

« La Machine des enfants », spécial Saint-Nicolas à Waterloo

Ce spectacle jeune public invite les enfants à découvrir un étonnant robot et un chanteur incontrôlable dans un univers drôle et interactif.

Un inventeur fou a créé une machine extraordinaire pour donner du bonheur aux enfants… Mardi 7 décembre, 16 h 30, salle Jules Bastin (maison communale).

0475 87 98 63, ticketmaster.be, lesjoliesproductions@gmail.com

« 50 Humans » à Perwez

Durant l’été 2020, Abdulazez Dukhan (créateur de l’exposition), jeune réfugié syrien, a voyagé en Belgique pour documenter les récits de réussite et réaliser les portraits de 50 réfugiés et immigrants. L’objectif était d’apporter des histoires positives à une époque où la négativité accapare une grande partie de notre attention. Résultat de ce travail, l’exposition "50-Humans" montre la contribution des individus, quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau. Les récits portent sur trois domaines différents: le travail, les études et le bénévolat. L’exposition redéfinit l’intégration en montrant que tout est question de contribution.

Cette exposition se tient au Centre culturel de Perwez, Grand-Place, 32, jusqu’au 8 décembre.

www.foyerperwez.be

« L’Esprit du sport » à Ittre

L’exposition photo "L’Esprit du sport" se tient du 20 novembre au 18 décembre en plusieurs endroits de la commune d’Ittre. Issus des archives du Comité international olympique (CIO) et de l’agence Reporters, ces clichés couvrent près d’un siècle d’esprit du sport et font de cette exposition une opération unique dans le monde du sport et de la photographie.

info@ittreculture.be, ittreculture.be

« Play » à Nivelles

Le Centre culturel de Nivelles en partenariat avec la plateforme PULSART accueille du 19 novembre au 10 décembre, l’exposition "Play" de Frédéric Penelle et Yannick Jacquet. Il s’agit d’une installation d’art contemporain autour de laquelle se greffent des ateliers (le 26 novembre et le 10 décembre), des visites et des actions de médiation artistique. Au Centre culturel de Nivelles, place Albert Ier, 1. Le mercredi, le jeudi et le vendredi de 14h à 18 h, le samedi de 10h à 14 h.

www.ccnivelles.be

Spectacles

« Mémoire de Forêt » au château de Rixensart

"Mémoire de Forêt", c’est un vidéo-mapping avec des danseurs, au château de Rixensart dans le cadre du marché de Noël proposé sur le site. Du 25 novembre au 11 décembre, tous les jours à 18 h, 19h et 20 h. Le marché de Noël, lui, se tient du 25 novembre au 18 décembre.

universe.com, noelauchateau.be

Match d’impro à Perwez

Le championnat d’improvisation belge revient pour une nouvelle saison avec huit équipes plus talentueuses les unes que les autres. Venues de Bruxelles et du Namurois, elles reviennent avec pour seul but: séduire le public avec des spectacles uniques.

Vendredi 2 décembre, 20 h 30, Centre culturel de Perwez.

fbia.be/-spectacles

Brocantes

Brocante intérieure à Tubize

Ce dimanche 4 décembre, de 9h à 15 h, le collège Saint-François d’Assise, rue de l’Industrie, organise une brocante intérieure.

Brocante de Noël en présence de saint Nicolas, à Limal

Ce dimanche 4 décembre, de 10h à 16 h, le comité des fêtes de Limal organise une brocante de Noël, à la salle de l’Amitié, rue Charles Jaumotte, 54, avec uniquement des fonds de grenier de Noël et de l’artisanat. Saint Nicolas sera présent de 10h à 12h et de 14h à 16 h. Entrée gratuite.

Théâtre

« Family Blues » à Hélécine

Quand le monde ne tourne plus vraiment rond, on chante le blues ! Ce vendredi 2 et ce samedi 3 décembre, à 20 h 30, le Barius’Hopeless Band et une famille tout droit sortie de l’émission "Strip-Tease" seront à Hélécine. "Family Blues" a lieu dans le cadre du cycle "Parole et Musique". Au Bar des Éphémères, château d’Hélécine, rue Armand Dewolf, 2.

maisonephemere.be

« La Souricière » à Wavre

Ce samedi 3 décembre, à 20 h, à la Sucrerie, la Compagnie des Deux Lunes présente "La Souricière" ("The Mousetrap"). Ce chef-d’œuvre théâtral d’Agatha Christie est sans doute la pièce de théâtre la plus jouée au monde. Avec Aline Schobbens, Maxim Al Zein, Alexandre Lungerich, Vinciane Flossy, Vincent Lorge, Caroline De Backer, Pino D’Elia et Baptiste Matagne. Mise en scène d’Alexandre Lungericht. Ce spectacle est organisé en partenariat avec le Rotary de Wavre au profit de ses œuvres caritatives.

Infos et réservations sur le site sucrerie.be

Divers

Salon du vin et du fromage de Court-Saint-Étienne

Dès ce vendredi et durant tout le week-end, le Salon Saint-Vincent du vin et du fromage est de retour au PAMexpo de Court-Saint-Étienne. En dégustation libre, des vins de France, d’Italie, de Grèce, d’Afrique du Sud, d’Espagne, d’Arménie, sans oublier la Belgique. Et à côté des vins, liqueurs, rhums arrangés et whisky japonais convaincront les amateurs. Pour les gourmands, fromages, olives, salaisons, foies gras, cassoulet, miel, pâtisseries, café. Adresse du PAMexpo: boucle Joseph Dewez.

www.salonduvinfloreffe.be