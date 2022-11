Ramillies : le coureur cycliste Sylvain Moniquet parraine l’Hacienda

Julien Gillis, Pierre Hardy, Cédric Jonckheere, Jérôme Deveaux, Fabrice Hollander, Germain Dewez sans oublier William Daniel (soutien technique et intendance) lancent donc une campagne de sponsoring caritatif. "Tout ce qui est obtenu ira directement à l’Hacienda, indique Julien Gillis. Le sponsor verse directement sur le compte du foyer et nous, de notre côté, nous faisons la publicité du partenaire et nous plaçons son logo sur nos équipements."

La campagne 2023 a déjà bien débuté puisque 2 700 € ont déjà été récoltés. "On aimerait, avec ce premier volet, atteindre les 2 500 €." Pour réunir cet argent, la Team23 cherche à se faire connaître et surtout, à mettre en avant l’action menée en faveur de l’Hacienda. Un renfort de premier choix s’est manifesté en la personne du coureur cycliste professionnel Sylvain Moniquet qui évolue chez Lotto. "C’est vraiment génial. On a été agréablement surpris de sa simplicité, de sa disponibilité et de l’intérêt qu’il porte au projet. Il va d’ailleurs s’engager à nos côtés pour quelques actions. Par exemple, il va mettre aux enchères du matériel qu’il a utilisé en cette année 2022 et les fonds iront directement à l’Hacienda. Il est également prévu qu’il fasse au printemps prochain une sortie vélo avec les enfants." Sylvain Moniquet est d’ailleurs venu visiter les lieux car ce projet lui plaît beaucoup et c’est pourquoi il compte essayer de faire le maximum afin de contribuer au développement et à l’agrandissement de l’ASBL.

Quant à la Team23, un nouveau challenge sportif a été décidé: la conquête des Ardennes. "On va rouler 450 bornes avec 9 000 m de D +. C’est le grand moment de notre saison 2023 que l’on clôturera avec un barbecue & beer pour nous retrouver tous et surtout, récolter encore des fonds pour finaliser l’aide. Avis aux intéressés: on cherche toujours notre sponsor principal !"