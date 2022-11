Ramillies : réduire les émissions à 3,02 t de CO2 /hab en 2030

"À l’heure de la COP 27 dont nous pouvons craindre l’absence de résultat, il importe de se pencher sur ce que nous pouvons faire, ici à Ramillies. Il y a urgence. En atteignant déjà +1,5° C d’ici cinq ans, nous risquons de connaître des changements irréversibles sur certains écosystèmes uniques et indispensables."

Quatre secteurs sont particulièrement analysés pour Ramillies en fonction de leur impact sur le climat: le logement, le transport, le secteur tertiaire et l’agriculture.

"Sans surprise, les analyses nous indiquent que le plus gros potentiel d’économie d’énergie et de production de CO2 se trouve dans le logement, notre parc résidentiel étant majoritairement assez ancien. Des réductions sont possibles via l’amélioration des modalités de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire mais aussi via une réduction des consommations électriques. Notons que pour la consommation électrique, rien n’est acquis au vu du développement notamment des voitures électriques."

Du côté du tertiaire (secteur dont les émissions ont augmenté le plus ces dernières années), un gros effort est aussi à fournir via la réalisation d’audits des bâtiments, leur isolation ou encore le remplacement des combustibles fossiles par des sources renouvelables (chaudière biomasse par exemple pour le complexe scolaire et administratif à Gérompont).

"Le transport peut aussi y contribuer de même que l’agriculture (réduction d’émission et captation de CO2). Cette analyse débouche sur un ambitieux plan d’actions qu’il nous faut aujourd’hui mettre en œuvre. Il ne se fera que si nous nous en emparons, si nous en débattons et surtout si nous changeons nos modes de vie et de consommation tout en protégeant un bien-être durable pour l’ensemble de la population."

L’objectif à Ramillies est de ramener les émissions évaluées à 5,03 t CO2/hab (chiffre 2006) à 3,02 t CO2/hab en 2030. "Un fameux défi", ajoutent les autorités communales.