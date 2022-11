"Si habiter, se chauffer et nourrir sa famille coûte plus cher avec la crise que nous vivons, ceux qui avaient du mal à finir le mois auparavant ont de plus en plus de mal à le commencer, indique Christine Strauven Pour cette raison, lorsqu’une épicerie sociale ouvre ses portes, même en Brabant wallon, les files s’allongent pour obtenir un colis alimentaire ou des produits de premières nécessités. Prendre conscience de la situation c’est commencer à agir ! Le pôle solidarité ne veut cependant pas être uniquement un distributeur de colis. La faim et la soif d’humanité nous concernent tous et nous dynamisent…"

Installés dans l’ancienne cure mise gratuitement à disposition par l’administration communale, rue du Wayaux, 4, à Ramillies-village, le "Parlotte Café" et l’épicerie solidaire ouvriront leurs portes chaque mercredi et chaque samedi, de 14h à 16 h, à partir du 30 novembre.

"Pour démarrer ce beau projet, tout est en place, ou presque, poursuit Christine Strauven. Il reste à trouver des renforts bénévoles, récolter les dons alimentaires (pas de produits frais !), distribuer les flyers, faire des gâteaux pour le Parlotte Café ou apporter boisson ou café et surtout… en parler et venir au spectacle du lancement de l’opération le samedi 26 novembre à 19h en l’église Saint-Hubert de Ramillies-village."

Ce soir-là, l’artiste ramillois Mime Hic emmènera le public dans une rencontre unique. L’unité pastorale de Ramillies insiste sur le fait que la générosité est indispensable à la réussite du projet. Une participation libre aux frais est prévue pour l’entrée au spectacle, le bar à soupe et les pâtisseries. Il est aussi possible de faire un don sur le compte BE10 1430 9416 7604 (communication: épicerie solidaire).

À noter aussi qu’à partir de ce 7 novembre, la "Remorque aux dons" accueille les denrées non périssables et produits d’hygiène, sept jours sur sept, de 10h à 18 h, devant l’église Saint-Hubert, rue du Wayaux.

Pour tout renseignement : Christine Strauven (0496 28 92 97), Vincent Kervyn (0484 50 47 05), solidarité@upramillies.be, www.upramillies.be, Facebook Épicerie solidaire et Parlotte Café.