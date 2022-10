Avec cinquante mètres de diamètre et 11,5 mètres de haut, le tumulus d’Hottomont, à Ramillies, est un des plus grands de Wallonie. Et « c’est assurément l’un des plus beaux de Wallonie, avec celui de Glimes (Incourt) », estimait Christian Frébutte, de l’Agence wallonne du Patrimoine.