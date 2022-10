Ramillies : le bois d’abattage communal sera-t-il distribué aux bénéficiaires du CPAS ?

À Ramillies, les élus IC (opposition) ont lancé une idée au conseil communal cette semaine: mettre à disposition de manière équitable des bois d’abattage de la commune aux citoyens ramillois qui désirent se chauffer avec ce combustible.

Cédric Delvaux (IC/MR) détaille l’idée: "Ces bois d’abattage, il y en a et il devrait encore y en avoir car les ouvriers communaux sont régulièrement amenés à couper un arbre tombé ou menaçant, par exemple. La question que je pose est de se dire dès lors, pourquoi ne pas mettre ce bois d’abattage à disposition de ceux qui en ont besoin comme les bénéficiaires du CPAS, voire d’autres personnes, dans des critères à définir. Je me doute que la quantité de bois ne permettra pas de faire face à toutes les demandes durant tout l’hiver, mais à ce stade, il me semble que tous les petits gestes, toutes les aides sont bonnes à prendre et viendront à point pour quelques familles. Autant que ce bois d’abattage profite aux Ramillois qui en ont besoin".

Bien entendu, Cédric Delvaux et les siens sont conscients qu’un cadre doit être défini, que des règles doivent être fixées mais pour cela, ils s’en remettent au CPAS: "Le CPAS est certainement le plus qualifié pour gérer ce service aux citoyens, puisqu’il connaît les besoins et les personnes qui ont besoin d’une aide plus urgente que d’autres".

Encore faut-il que la Commune dispose de bois d’abattage. Du côté du directeur général, on confirme que l’idée est à creuser et que le collège communal est ouvert à la discussion: "Après, il y a la réalité du terrain. Les arbres de la cure de Ramillies, par exemple, faisaient partie du lot complet du marché. Et donc, ils étaient coupés et repris par l’adjudicataire. Nous avons aussi le bois abattu sur les terrains communaux. C’est la Région qui gère cela. On a un lot par an environ. Cette année, le lot concernait 289 arbres pour 10 550 €".