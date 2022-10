Les citoyens de Ramillies appelés à imaginer le développement de la commune

"Aménager une place, sécuriser nos rues, revitaliser un quartier, préserver la biodiversité autour des cours d’eaux, créer une maison de village, développer des solutions originales en termes de logement, mettre en place des services publics qui répondent aux besoins des habitants… autant de projets qui pourront s’inscrire dans notre programme communal de développement rural – agenda 21 (PCDR-A21)", se réjouit l’échevin Daniel Burnotte (Écolo).

Une ODR, pour ceux qui ne connaissent pas, c’est une démarche par laquelle la Commune s’engage à se doter d’une stratégie de développement communal à long terme (10 ans) et à dresser une liste de projets visant à améliorer le cadre de vie des habitants. "La particularité de cette opération est qu’elle est participative. Voilà des années que Ramillies pouvait prétendre à cela. Quand on voit les réalisations sur des communes comme Incourt ou Beauvechain, c’est une opportunité conséquente."

La population est donc appelée à participer à cette opération via cinq rencontres citoyennes. "Ces rencontres seront l’occasion pour chaque citoyen de s’exprimer sur les enjeux importants de la commune. Deux équipes externes nous accompagneront pour cet exercice: DR (EA)2M SRL et Tr@me SCRL."

Une commission locale de développement rural sera créée

Lors de ces rencontres, il est donc important de pouvoir compter sur un maximum de citoyens et toutes les idées seront intéressantes à évoquer.

"La liste de projets sera le fruit d’une véritable réflexion citoyenne qui passe par l’identification des défis que la Commune doit relever, les objectifs qu’elle entend poursuivre et les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces derniers. La collecte de ces données sera répertoriée pour permettre à une commission locale de développement rural – qui sera créée et réunira des citoyens et des conseillers communaux – d’être l’organe régulier qui encadrera l’ODR tout au long de la durée du PCDR-A21. Cette ODR aboutira à la rédaction d’un programme communal de développement rural, document stratégique pour les 10 ans à venir, et à sa mise en œuvre effective avec l’aide de financements régionaux, communaux ou autres."