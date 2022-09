Parcours «Ramillies en arts» ces 24 et 25 septembre

Ce week-end des 24 et 25 septembre, la Commune de Ramillies propose la 6e édition de son parcours d’artistes, rebaptisé depuis cette année "Ramillies en arts". Vernissage à l’ancienne gare ce vendredi à 19h. Plus de 60 artistes participent à ce parcours qui compte 20 lieux d’exposition. Les disciplines représentées: céramique, peinture, bijoux, vitrail, sculpture, photo, dessin, peinture sur plexi, aquarelle, tapisserie, etc.