La nouvelle école de Ramillies va devoir être démontée!

En 2019, les élus décident, pour optimaliser l’accueil des élèves face au succès de fréquentation, de construire un second bâtiment quasiment identique, aux côtés de celui déjà construit. Au départ, l’estimation est de 1,205 million pour un chantier qui devait débuter en 2020 avec la création de cinq nouvelles classes mais aussi un local de remédiation, un réfectoire et même une salle des professeurs.

Mais voilà, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Le marché, composé de plusieurs lots, a été attribué en juillet 2020 pour un montant total de 1 102 819,38 € TVAC à la SPRL Phenicks. Les travaux ont débuté au printemps 2021 et devaient normalement se terminer pour la fin de cette année 2022.

Mais depuis plusieurs mois, le chantier est à l’arrêt. La raison? Des soucis constatés dans la construction du bâtiment au point que des expertises ont été nécessaires pour trancher.

«La SPRL Phenicks a proposé de démolir et reconstruire la dalle»

Directeur général de la Commune de Ramillies, Laurent Noël explique la situation: "À la suite des conclusions de l’expertise externe réalisée sur les travaux de la dalle et de la pose des voiles, la SPRL Phenicks a proposé de démolir et reconstruire la dalle dans le respect des normes et des recommandations arrêtées par l’expert Rigo, ces travaux étant totalement à charge de la SPRL Phenicks. Le collège communal a validé cette proposition et a sollicité un planning précis de réalisation des travaux complets. La Commune a d’ailleurs adressé, le 7 septembre dernier, à la SPRL Phenicks un ordre de reprise immédiate des travaux. En outre, dans le cadre de la conclusion d’un accord entre parties, la Commune a sollicité la prise en charge par la SPRL Phenicks de certains surcoûts liés au retard dans l’exécution de ce chantier. La négociation de cet accord est encore en cours à ce stade, la position de la SPRL Phenicks sur cette prise en charge est attendue pour la fin de cette semaine".