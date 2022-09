Le 14 mars dernier, le ministre des Pouvoirs locaux a lancé cet appel à projets destiné à concentrer les moyens nécessaires pour mettre en œuvre certains projets intégrant des thématiques telles que la création d’espaces publics polyvalents, durables et plus faciles à entretenir ou plus globalement l’amélioration du cadre de vie.

"L’ancienne cure de Ramillies a été rénovée et transformée, indique le bourgmestre, Jean-Jacques Mathy. Elle est à présent affectée à un but socioculturel. Elle accueille ainsi la bibliothèque communale ainsi que des associations et diverses activités culturelles. Le jardin de la cure et son mur d’enceinte doivent encore être réhabilités. Le projet proposé dans le cadre de l’appel à projets vise à réhabiliter le jardin de l’ancienne cure en un parc en lien avec l’affectation du bâtiment, en redonnant vie à un lieu naturel et en offrant une revalorisation de cet espace extérieur pour offrir aux promeneurs une expérience évolutive démarrant d’un parc plus structuré et évoluant petit à petit vers des zones où les courbes et la végétation retrouvent un aspect sauvage et naturel."

Il est prévu aussi de restaurer les grilles et le mur d’enceinte de l’ancienne cure et d’aménager les abords extérieurs de l’ancienne cure (croisement de la rue du Village et de la rue du Wayaux) avec un aménagement de la petite place et la création d’emplacements de parking dans la rue du Wayaux.

Le montant estimé des travaux est de 538 516,67 € TVAC avec un subside de 430 813,33 € (80 %).