Ramillies: la maison communale sera plus durable à l’avenir

"Les bâtiments du complexe communal ne répondent plus aux besoins, indique le bourgmestre, Jean-Jacques Mathy. Les espaces de bureau seront insuffisants à moyen terme, il n’y a plus d’espace de réunion en dehors de la salle du conseil, il n’y a pas d’espace pour le repas du personnel en dehors de la salle du conseil. En outre, le bâtiment occupé par le CPAS est ancien et ne répond plus aux normes énergétiques. Notre souhait est d’avoir des bâtiments plus durables et moins énergivores."

Ce lundi, le conseil communal a donc validé le dépôt d’un dossier de création d’un nouveau volume de liaison entre le bâtiment occupé par l’administration communale et le nouveau bâtiment dans lequel emménagera prochainement le CPAS. Ce nouveau volume abritera des bureaux, des salles de réunion, la nouvelle salle du conseil communal et des mariages, un réfectoire commun au personnel de la commune et du CPAS ainsi que le magasin social du CPAS (Pêle-Mêle).

Le budget global pour ce projet est estimé à 1 729 073,82 €, dont 80 % pourraient être subventionnés par la Région. Le gouvernement wallon validera la sélection des projets et notifiera les promesses fermes de subvention le 1er novembre prochain.