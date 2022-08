Trois ans requis pour harcèlement, menaces, entraves à la circulation et incendies notamment à Ramillies

Trois ans de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre d'un homme d’une trentaine d’années poursuivi pour des faits de menaces, harcèlement, entraves méchantes à la circulation et incendies volontaires commis en 2020 et 2021 à Namur, Viroinval, Chimay et Ramillies.