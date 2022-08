Pour rappel, le premier projet comprenant la construction de 14 appartements, déposé par l’ASBL CRFE (Centre régional de la famille et de l’enfance), a été refusé tant par les riverains que par l’actuelle majorité (REM et Écolo). Suite à ce refus, désireuse de maintenir une offre d’accueil de la petite enfance importante à Ramillies, la Commune a entamé des négociations avec le CRFE pour le dépôt d’un nouveau projet.

"Dans ce cadre, dans la mesure de ses moyens et en tenant compte du caractère privé de Baby Club, la Commune de Ramillies a d’ailleurs rapidement confirmé son soutien et sa volonté d’avancer vers une nouvelle solution par l’octroi d’un permis d’urbanisme pour la transformation et l’extension des bâtiments actuels (décision du 17 décembre 2020) mais aussi par l’apport d’une subvention en capital (180 000 €, décisions du 27 juillet 2019 et du 30 mars 2022) et par l’apport d’une subvention annuelle de fonctionnement (65 000 € répartis entre 2023 et 2026, décision du 30 mars 2022)."

De 42 à 70 (ou 77) places à terme dans la commune

La mise à disposition gratuite d’un terrain communal, durant les travaux de transformation et d’extension des locaux actuels de la crèche située rue du Piroy (Autre-Église), est la dernière étape dans ce dossier."L’installation de la crèche provisoire sur ce terrain devrait s’organiser tout prochainement. Toutes les clés sont donc aujourd’hui entre les mains de l’ASBL CRFE."

Le collège communal se réjouit de l’aboutissement de ce dossier ainsi que du maintien à Ramillies des 21 places d’accueil (et leur extension future à 28 places) du Baby Club à Ramillies.

"Par ailleurs, le collège poursuit ses efforts en matière d’accueil de la petite enfance par le dépôt en septembre prochain d’un projet de construction d’une nouvelle crèche communale à Grand-Rosière (21, voire 28 places). À moyen terme, le nombre de places d’accueil de la petite enfance passera donc de 42 à 70 (ou 77) places", conclut Daniel Burnotte.