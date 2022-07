Les jardins du Koru pour s’évader

Les dernières formules proposées par l’établissement, fort de son expérience lors de la crise sanitaire, montrent que les gérants doivent chaque jour faire preuve d’imagination pour faire face à la crise du Covid, toujours bien présente. "Le Covid a fait en sorte que nous repensions pas mal de choses, explique Bernadette Van Empel, propriétaire des lieux. Nous avons décidé d’individualiser au maximum les services pour offrir un moment privilégié à nos clients tout en garantissant au maximum les règles de sécurité."

Ainsi, dorénavant, le portail d’entrée du Koru hôtel reste fermé en permanence, évitant l’afflux extérieur des visiteurs qui souhaitaient découvrir le jardin. En ce qui concerne le petit-déjeuner, le buffet a été supprimé pour faire place à un plateau sur-mesure en fonction des volontés du client qui peut notamment demander le miel des ruches du jardin.

«Too good to go» pour éviter le gaspillage

"Cela permet d’éviter que les clients ne se retrouvent tous au buffet. Depuis que l’on a instauré ce service, nous avons également décidé de rejoindre le serviceToo good to go , une application mobile qui met en relation ses utilisateurs avec nous, professionnel des métiers de bouche afin de leur proposer des invendus sous la forme de paniers à sauver. Cela évite donc le gaspillage et permet ainsi de faire plaisir à d’autres personnes!", poursuit la gérante de l’hôtel.

Comme elle nous l’explique, ce que les gens apprécieront particulièrement en cette période estivale, c’est le repas au jardin. "Nous avons aménagé plusieurs zones au sein de notre vaste propriété, pour offrir des espaces individuels. Nous proposons des petits salons en fonction du nombre de personnes qui souhaite manger ensemble. Ils peuvent prendre l’apéro et manger juste à côté. Les plus frileux peuvent profiter d’un petit chauffage au gaz et de couvertures."

Stéphane, le compagnon de Bernadette, se charge personnellement de faire le service.

À noter que le restaurant s’ouvre également aux clients extérieurs de l’hôtel en fonction des places disponibles.

Malgré ses nombreux atouts, le Koru hôtel n’échappe cependant pas à la recrudescence des cas de Covid. Rien que la semaine dernière, ce sont huit annulations qui sont venues perturber le planning de l’établissement. Assurément un nouveau coup dur pour le secteur qui n’a pas besoin de cela pour se remettre de deux années compliquées.