Ramillies: des ateliers pour éviter de se faire piéger sur internet

Ces ateliers s’adressent aux personnes qui n’ont que peu de connaissances techniques. "Il y en a pour tout le monde, les plus âgés comme les plus jeunes aussi. Tout le monde est le bienvenu" , poursuit Yvonne de Grady qui était présente mercredi soir à la salle du Wayaux lors du premier de ces deux ateliers, accompagnée d’Alicia Dewaele (responsable du plan de cohésion sociale) et Camille Charue (assistante sociale).

Une bonne dizaine de personnes ont ainsi pu bénéficier d’explications claires afin de se protéger au mieux. "Les dangers concernant la navigation sur internet sont nombreux et se dissimulent parfois sous les actes les plus communs que nous effectuons au quotidien sur le web , ajoute la présidente du CPAS. Pour éviter au maximum ce type de souci et se protéger sur internet au mieux, Stéphan Forseilles nous a donné les outils."

Après quelques notions théoriques, les expériences ont été partagées et des réponses apportées par des exemples aux tentatives d’arnaque.

Le deuxième atelier aura lieu le mardi 12 juillet, à 19h, à la salle d’Huppaye, rue des Combattants et Déportés. Inscription: 081432360 ou pcs@commune-ramillies.be .