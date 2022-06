Ramillies: ce samedi, c’est le circuit des Six Vallées

Ce samedi 25 juin, le club cyclotouriste La Margelle propose sa randonnée annuelle organisée dans le cadre des randonnées FFBC: le circuit des Six Vallées. Autrefois, ce circuit touristique de plus de 160km était proposé pour visiter les différentes curiosités de l’Est du Brabant en suivant le cours de quelques-unes de nos rivières. C’est ainsi que la Lasne, la Dyle, le Train, la Néthen, la Grande et la Petite Gette servent de fil conducteur à cette randonnée. Les inscriptions sont possibles entre 7h30 et 9h30 et trois distances sont au programme: 70 km (600mD + ), 110 km (1000m D + ) et 140 km (1300m D/+).