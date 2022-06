Ramillies: ils ont pédalé pour offrir une nouvelle plaine de jeux aux jeunes de l’Hacienda

6000€ récoltés

Julien Gillis, Germain Dewez et Pierre Hardy ne sont pas restés insensibles et, sportifs n’ayant pas peur des challenges, ils ont décidé de prendre part, l’an dernier, à la Megève Mont-Blanc Cycling, 170 kilomètres à vélo, avec plus de 5000m de D+. "En discutant avec le directeur, il est apparu que leur conseil participatif avec les enfants envisageait d’acquérir des modules pour une plaine de jeux , raconte Pierre Hardy. Nous avons décidé de financer ce projet grâce à des sponsors et des dons. Au final, grâce à la générosité, nous avons obtenu 6000€ et avons, motivés comme jamais, tous terminé le défi sportif. Nous pensions aux enfants, et cela a décuplé notre motivation."

Restait donc à mettre en œuvre le projet. Les trois amis se sont impliqués avec Gilles Cowez, directeur de l’Hacienda, pour choisir les modules et mettre la main à la pâte au montage.

«Un petit luxepour les enfants»

Dorénavant, la plaine de jeux est installée, pour le plus grand plaisir de tous. "C’est un petit luxe pour les enfants , se réjouit le directeur. La plaine est utilisée au quotidien. C’est important de faire plaisir aux enfants, de leur offrir des choses!"

Et du côté du trio, on est heureux également d’avoir un projet fini pour ces 15 enfants. "En mettant sur pied ce défi solidaire et social, le but était que notre action soit directe pour ces jeunes. Un projet maîtrisé de A à Z avec une destination finale qui leur revienne." Et même si la fourchette d’âge est très large, tout le monde apprécie, comme le confirme le directeur: "Actuellement, nous avons des jeunes de 3 à 17 ans, garçons et filles. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est aussi la richesse du projet, avec un esprit familial, une mixité, tant pour l’âge, le sexe et les origines."