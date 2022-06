Ramillies: le MR propose de réunir tous les footballeurs en un seul club, à Huppaye

Dombret: «Nous souhaitons lancer une enquête sur l’utilisation des infrastructures sportives communales de toute l’entité»

Pour la majorité, Michaël Dombret a bien entendu la demande de l’opposition. Il rappelle que les installations de Mont-Saint-André "sont ouvertes à d’autres choses que la pratique du football. Il arrive que la buvette soit mise à la disposition d’autres organisations ou pour des réunions, notamment pour le domaine voisin. Quant à l’avenir du club, Mont-Saint-André jouera encore en championnat l’an prochain, c’est confirmé. Du côté de la majorité, nous souhaitons lancer une enquête générale sur l’utilisation des infrastructures sportives communales de toute l’entité, depuis les clubs de football jusqu’aux petits terrains de sport. On sollicitera aussi les Ramillois afin de savoir quelles sont leurs attentes afin de prendre des dispositions pour la suite."

De son côté, Cédric Delveaux, contacté après le conseil, ajoute: "Pourquoi pas des sports de raquette à la place du terrain de football. Pourquoi pas y installer les scouts (NDLR: ils y vont déjà de temps à autre) , histoire d’avoir un retour sur investissement? Pourquoi pas mettre sur pied une commission ou une participation citoyenne pour trancher?"

Delveaux: «Il serait judicieux de tout développer à Huppaye»

Face à cette réflexion pour Mont-Saint-André, faut-il faire de même pour Huppaye où, si le football se porte bien en termes d’affiliés, l’investissement communal a été bien plus conséquent avec une infrastructure (salle) qui pourrait profiter aussi, pourquoi pas, aux Huppaytois qui n’ont pas grand-chose de correct à disposition, alors qu’il s’agit là aussi d’argent public? "Huppaye, c’est 300 joueurs. Et on savait pourquoi on dépensait de l’argent. Et puis, le football était là avant de nombreux citoyens. Je pense qu’il serait judicieux de tout développer à Huppaye, bref de ramener tous les footballeurs en un seul club. Je précise que pour moi, il s’agit d’une démarche positive qui est menée."

Le débat est lancé et devrait susciter de nombreuses discussions…