Ramillies entend continuer à retransmettre le conseil communal en direct et en différé

Lorsque les séances étaient proposées en direct, malgré des soucis techniques, il y avait dix fois plus de personnes derrière leur écran sans parler du nombre de personnes regardant la séance en différé.

Le prix du matériel nécessaire (micro pour chaque conseiller, caméra motorisée…) ne dépasserait pas les 30000€.

L’opposition vote contre

Cédric Delveaux (MR, opposition) a marqué son opposition à ce projet: "Les Communes trinquent, elles ont de plus en plus de mal au niveau budgétaire. La situation n’est pas évidente pour de nombreux citoyens. Pour nous, ce n’est pas normal de venir avec cela sur le tapis. C’est même indécent" .

Pour le MR, avec la volonté de la majorité de délocaliser les séances pour avoir plus de public, cela ferait double emploi d’avoir ce système vidéo. "Le coût est donc inadéquat, surtout quand on voit le nombre de personnes qui assistent au conseil (NDLR: trois lors du dernier) ." Le MR propose par contre pour rendre les informations du conseil plus accessibles à la population, de revenir une ou deux fois par an, avec le système utilisé lors de la crise sanitaire, "qui coûte bien moins cher. Pour nous, non, ce n’est pas le moment de dépenser un tel budget, il faut faire attention". L’opposition a donc voté contre le point.

Pour Jean-Jacques Mathy (REM), bourgmestre, la dépense se justifie car "le public est plus important lors des séances visio et puis cela offre la possibilité au public de visionner en différé l’enregistrement. Le matériel pourra être utilisé pour d’autres réunions que le conseil communal. Et enfin, le prix est un estimatif. On verra donc lors de la remise des offres" .