Le Ramillies Basket Club propose sa première fête ce samedi à Gérompont

Maxime Bouchat, ancien coach des Castors Braine, a pris la balle au bond en créant un club de basket, partant du principe que cela semble toujours impossible, jusqu’à ce qu’on le fasse. Et depuis le début de l’initiative, le Ramillies Basket Club se développe et fait montre de pas mal d’ambition.

Ce samedi, le club propose sa première fête du Ramillies Basket Club avec au programme des ateliers par catégorie d’âge de 11h à 16h. Pour les plus petits, on notera la présence de châteaux gonflables toute la journée, du grimage de 15h à 17h, et pour les plus sportifs un concours de shoot pour tout âge de 16h à 16h45. Enfin, la journée se clôturera par un match amical entre l’équipe locale des vétérans et celle de Jodoigne dès 17h.

Cette journée est ouverte à tout le monde, pour une belle occasion de se retrouver autour de cette chère balle orange.

Pour de plus amples informations: Maxime Bouchat (0477881923, maxime.bouchat.rbc@gmail.com).