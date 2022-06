Ramillies: un an de prison en plus pour un voleur de tracteurs

Les trois premiers vols de tracteur ont été commis de mars à juin 2019 à Ramillies. Le fils d’un préjudicié constata la disparition de l’engin agricole au cours de la nuit du 17 au 18 mars.

Un poney, une citerne et l’argent du monnayeur d’un car-wash

La police eut vent de l’implication possible d’Anthony C., 26 ans aujourd’hui. Elle exploita son GSM et parvint, le 9 avril suivant, à retrouver le tracteur qui avait fait l’objet de trois ventes et reventes successives. Elle en établit la traçabilité grâce à la téléphonie. La nuit du vol, le portable d’Anthony avait actionné une borne proche de l’endroit où le vol avait été commis.

Anthony ne "travaillait" pas seul. Pour ses expéditions nocturnes, il pouvait compter sur un mineur d’âge qui fut mis à la disposition du juge de la jeunesse de Namur.

Anthony résidait en principe dans un manège où on retrouva plusieurs tracteurs dont un au châssis maquillé, mais la police avait éprouvé de sérieuses difficultés à appréhender le voleur malgré le mandat d’amener signé par un juge d’instruction.

À part les tracteurs volés dont un fut retrouvé en Allemagne, le jeune homme déroba également un poney à Jodoigne, une citerne contenant 600 litres d’eau à Éghezée ainsi que l’argent (36€) du monnayeur d’un car-wash: "C’est pas moi. Derrière ma voiture, il y en avait une autre".

«J’en ai marre d’être accusé de tout»

Lors de l’audience précitée, il nia tout en bloc. "J’en ai marre d’être accusé de tout." Le parquet demanda un an de prison ferme en complément de la peine infligée à Namur. Le tribunal a fait droit à cette réquisition.