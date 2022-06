Ces deux dernières années, Natagora Brabant wallon et Ram’Nature se sont retroussé les manches pour effectuer divers aménagements sur ce site de 1,2 hectare. "Nous invitons le public à venir découvrir ce nouveau refuge naturel le dimanche 12 juin lors de la journée d’inauguration , se réjouit Michaël Colle, conservateur du refuge de Natagora BW. Il y aura la possibilité de participer à l’activité d’entretien du site qui se déroulera le matin, dès 10h et qui se clôturera par le verre de l’amitié à 11h30. Des balades guidées se tiendront ensuite de 13h30 à 17h (dernier départ à 16h) pour faire découvrir la zone. Une balade libre de +/– 5 km parcourant la campagne alentour vous sera également proposée au départ du stand d’information de Natagora."

Une centaine d’espèces d’insectes

Lorsque cette réserve, ancien dépôt communal, a été cédée à Natagora BW il y a deux ans, Michaël Colle avait deux objectifs principaux: y redévelopper la biodiversité et amener des activités didactiques de sensibilisation des citoyens, surtout des enfants, à la protection de notre environnement. "En deux ans, malgré les contraintes sanitaires, nous avons réussi à mener plusieurs projets, détaille Michaël Colle. Nous avons notamment aménagé une mare naturelle, non loin de la berge, dans une partie boisée du site. Elle se remplit doucement. Le but est d’y créer un nouvel écosystème."

Une haie de 160 arbustes indigènes de tout type a également été plantée. "C’est excellent pour les insectes dont nous recensons une centaine d’espècessans oublier les oiseaux qui peuvent y trouver de la nourriture et un abri."

Des sentiers didactiques ont également été aménagés sur le site. "Nous avons notamment installé des escaliers pour permettre aux visiteurs de descendre dans le bas de la réserve de manière plus confortable, poursuit le conservateur. Nous avons aussi débarrassé le site de pas mal de déchets. Enfin, nous avons fauché pour recréer un pré fleuri."

«Inspirer les visiteurs à amener la biodiversité dans leur jardin»

Cette inauguration est une occasion unique de visiter le site qui n’est pas encore ouvert au public. "Nous devons encore sécuriser certaines zones situées le long des berges de la Grande Gette. Lors des inondations de juillet dernier, la rivière a érodé tout un flan, nous avons dû planter pour stabiliser tout ça."

Outre un talus pour les abeilles solitaires, trois nichoirs ont été installés fin de l’année passée: deux pour mésanges et un pour bergeronnette des ruisseaux.

"Notre objectif est de conscientiser le public, de conscientiser les gens à aménager leur jardin. S’ils s’en inspirent pour accueillir la biodiversité chez eux, alors on aura tout gagné" , conclut Michaël Colle.