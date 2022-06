Pour ses 20 ans, Odoo s’offre 6 bureaux à l’étranger et 900 nouveaux collaborateurs

Présente à Grand-Rosière (Ramillies), son siège historique, et à Louvain-la-Neuve, l’entreprise lancée il y a vingt ans par le Limalois Fabien Pinckaers a développé un des logiciels de gestion d’entreprise les plus populaires au monde.

Pensait-il voir son entreprise performer à ce niveau? "Je ne me suis jamais posé la question , répond Fabien Pinckaers. J’ai toujours été optimiste et j’ai longtemps été le seul à y croire. Et moi, je suis persuadé d’une chose: à la fin, c’est toujours le produit qui gagne."

«C’est dans nos gènes, on veut régler les problèmes des PME»

Et ce produit, parlons-en, puisqu’Odoo comptabilise aujourd’hui plus 7,5 millions d’utilisateurs dans le monde, et devient ainsi le logiciel le plus téléchargé: "Je crois fondamentalement que les PME sont mal gérées parce qu’elles n’utilisent pas les bons outils et selon moi, c’est un vrai problème de société. Si on règle ce problème, on rend les gens bien plus heureux dans leur travail. Disposer des bons outils, ça permet de gagner du temps et de faire des choses utiles pour sa société".

Avec sa suite d’applications pour la gestion et la digitalisation des entreprises, Odoo entend améliorer la vie des PME où Odoo estime n’avoir pas de concurrence "car chez nous, tout est intégré. C’est dans nos gènes, on veut régler les problèmes des PME".

Résultat, Odoo était en croissance de 61% au mois de mai – 71% de croissance organique par an – et espère terminer 2022 avec un chiffre d’affaires de 270 à 300 millions.

La croissance reste soutenue même si au niveau du recrutement, c’est plus compliqué: "Il y a plus d’offres que de postulants, indique Tatiane Dussart, team leader recrutement chez Odoo qui emploie entre 1700 et 1800 personnes dans le monde dont environ 900 personnes en Belgique. On doit recruter à l’étranger et même en dehors de l’Europe."

Odoo organise même une formation de développeurs de logiciel, en collaboration avec le Forem et en partenariat avec le centre de compétence Technobel.

Pénurie sur le marché de l’emploi

"On a six personnes qui se forment actuellement. Nos universités sont très bonnes mais à l’UCLouvain, il n’y a que 70 développeurs qui sortent par an, c’est loin d’être suffisant ", précise Fabien Pinckaers.

Outre les développeurs, Odoo fait face à la pénurie dans les autres métiers aussi: "On cherche beaucoup de commerciaux par exemple, poursuit Tatiane Dussart. Pour le moment, il nous en manque 45 rien que pour la Belgique. Il y a une compétition féroce avec les toutes grosses entreprises".

L’ouverture des bureaux à l’étranger doit permettre de réduire quelque peu la tension. Et puis, chez Odoo, on ne manque pas d’idées et on est en train de préparer un camion (lire ci-dessous) qui visitera les écoles afin de mettre les plus jeunes au contact de la gestion d’entreprises: "On va voir ce que cela donne", conclut Fabien Pinckaers, pour qui Odoo n’est qu’au début de l’aventure. Bon anniversaire…