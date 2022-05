Le MR Ramillies cherche déjà à rassembler pour 2024

«Notre souhait: une liste MR à part entière en 2024»

En quelques mois, le MR de Ramillies a vu son nombre d’adhérents augmenter de 35%. "Cela démontre l’intention et la volonté de rassembler toutes les forces vives du MR pour former une équipe homogène et soudée derrière un projet commun. Tout ce monde souhaite s’investir avec 2024 en point de mire. Nous avons une réunion par mois pour créer des liens et une belle homogénéité. On relance aussi le repas du MR qui n’avait plus eu lieu depuis deux années. Et surtout, il y a des brunchs qui sont là pour multiplier les rencontres citoyennes, afin de prendre le pouls au sein de la population et de pouvoir parler ensemble de ce que la population souhaite pour l’avenir."

Derrière tout cela, Rémy Olemans ne s’en cache pas, il y a un but: "Notre souhait: une liste MR à part entière en 2024. On veut une identité bien plus marquée. L’envie est là. Mais on ne ferme bien entendu aucune porte. Donc, pourquoi ne pas travailler en collaboration avec Jean-Jacques Mathy? Il y a d’ailleurs plusieurs MR sur sa liste REM".

«On prend nos distances avec Dany Degrauwe»

Un ralliement de l’actuel bourgmestre est-il à l’ordre du jour? "Pourquoi pas? Mais bien sûr, à ce stade, rien n’est encore concret. Tout fera l’objet de discussions. Tout le monde est en tout cas le bienvenu pour faire ensemble de belles choses. On doit aussi tenir compte de l’important changement de population depuis quelques années. Il faudra composer avec cela. On veut en tout cas une rupture avec le passé et aller de l’avant. On prend d’ailleurs nos distances avec Dany Degrauwe. L’idée est en tout cas de ne plus avoir de liste commune. Mais là non plus, rien n’est définitivement décidé…"