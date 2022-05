La bataille de Ramillies expliquée dans un petit train

Ce petit train a traversé les campagnes ramilloises au son des explications historiques d’Eugène Delcorps bien aidé aussi par tous les bénévoles présents.

Cette journée fut l’occasion pour les autorités de rappeler un événement historique trop souvent méconnu du grand public. Qui sait que Ramillies était surtout connue pour sa bataille?

Celle-ci a été un fait majeur durant la guerre de Succession d’Espagne, opposant les Bourbon aux Habsbourg à la mort, sans descendance, du dernier Habsbourg espagnol Charles II. Le 23 mai 1706, les troupes françaises, commandées par le duc de Villeroy, avaient déjà pris position du côté Ouest de la Petite Gette, sur une bande de six kilomètres entre Taviers et Autre-Église. Les troupes des alliés anglo-hollandais, commandées par le duc de Marlborough, se positionnèrent du côté Est de la Petite Gette et réussirent à surprendre l’armée française en coupant sa ligne du côté Sud, pour la chasser vers le Nord occasionnant la défaite de celle-ci.

15000 soldats tués ou blessés dans la bataille

Plus de 120000 soldats ont pris part à cette bataille et environ 15000 d’entre eux ont été tués ou blessés.

La stratégie adoptée par le duc de Marlborough à Ramillies a été unanimement reconnue comme un modèle du genre, même s’il est vrai que les conditions météorologiques du jour de la bataille, par brouillard intense, l’ont aidé dans sa tactique de prise par surprise de l’ennemi. Napoléon lui-même le prit comme exemple.

La bataille de Ramillies a joué un rôle important dans l’histoire politique du pays puisqu’elle a entraîné la suppression du pouvoir des Français dans les Pays-Bas espagnols pour le donner aux Habsbourg.