Une boucle de 5,9 km pour la chasse Totemus à Ramillies

Et les premiers commentaires sont positifs: "Balade très agréable! Beaux paysages et explications intéressantes" ou encore "Très belle chasse avec un très beau paysage et de très belles campagnes" .

Pour gagner 70 «toteez»

La boucle proposée fait 5,9km et démarre à l’église Saint-Hubert (rue du Wayaux, 5). Cette chasse permet de faire gagner aux participants 70 "toteez". Il faut compter environ 2heures15 de parcours. L’annonce des organisateurs est enthousiaste: "Arpentez les rues pour découvrir les énigmes qui vous dirigeront d’églises en chapelles, de carrières en cours d’eau, sans oublier les magnifiques fermes hesbignonnes" .

Les informations et anecdotes données tout au long du parcours vont de l’histoire ancienne de Ramillies (avec sa célèbre bataille) jusqu’aux plus récentes actualités (nouveau logo de la Commune depuis 2022).

Les participants pourront découvrir le long du parcours: l’église Saint-Hubert, la source de la Gette, l’ancienne cure de Ramillies, l’église Saint-Feuillen, une ancienne ferme, de nombreuses chapelles, un canon de la guerre 14-18, des nichoirs insolites, une carrière de pierres et un sentier secret qui ravira petits et grands.

Un parking gratuit se trouve à proximité du point de départ et le tracé est accessible pour poussettes tout-terrain. Attention toutefois: par temps humide, certains passages sont susceptibles d’être boueux et glissants.