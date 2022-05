Sept cimetières végétalisés à Ramillies

À Ramillies, le souhait du Collège est de devenir une commune et une administration éco-responsable et durable en développant des actions énergie, climat et biodiversité. La végétalisation des cimetières est une des actions en matière de biodiversité. "Cela a pour effet de faciliter l’entretien de ces lieux de recueillement mais aussi de donner au cimetière un réel rôle dans la recomposition du maillage écologique" , explique le directeur général Laurent Noël. D’ici la fin de la législature, sept cimetières seront ainsi végétalisés: Bomal, Mont-Saint-André, Grand-Rosière (autour Église), Petit-Rosière, Huppaye (ancien), Huppaye (nouveau) et Ramillies-Village (ancienne partie). Le Conseil communal a validé, à l’unanimité, le lancement du marché public. En 2022, ce projet sera financé sur fonds propres et en partie par subsides, la Commune ayant reçu une subvention biodiversité pour la végétalisation du cimetière de Grand-Rosière.