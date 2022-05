Le CPAS de Ramillies sans téléphone: «Proximus nous abandonne»

Mais que s’est-il passé pour en arriver là? "Cela est dû au fait qu’on a eu droit à un changement de technologie car il paraît que celle de l’administration de Ramillies n’est plus valide. Proximus a fait le changement à la Commune et… a oublié le CPAS! Nous n’avions même pas été avertis d’éventuels travaux."

Forcément, très rapidement, au CPAS, on a constaté le souci. "Lors du premier contact avec Proximus, on nous a annoncé que nos numéros avaient disparu des radars. Il est inadmissible que Proximus laisse un service public dans cette situation. Et c’est encore plus inadmissible s’agissant du CPAS qui ne peut venir en aide de façon optimale aux personnes qui doivent bénéficier de ses services."

«On me souhaite une bonne journée! Mais de qui se moque-t-on?»

Le personnel du CPASa multiplié les contacts, par e-mail, par téléphone, et Yvonne de Grady s’est aussi rendue au salon des mandataires "pour essayer d’accélérer la résolution du problème. On m’avait promis que pour fin de la semaine dernière, tout serait rentré dans l’ordre, je constate qu’il n’en est rien. Vendredi, j’ai téléphoné et j’ai écrit au cabinet de la ministre Petra De Sutter, en charge des télécommunications. Sa réponse ne me satisfait pas!"

Dans cette réponse, on peut lire que "Proximus est une entreprise publique autonome et la ministre ne peut intervenir directement dans le fonctionnement quotidien de l’entreprise. La ministre attache une grande importance à la qualité du service. Nous avons transmis votre plainte à Proximus pour suite ultérieure" .

"Et, dans cette réponse, on me souhaite une bonne journée! Mais de qui se moque-t-on? rage la présidente du CPAS. Quand je vois les montants des factures que le CPAS est invité à honorer, je considère que cela dépasse les bornes."

Heureusement, durant la période Covid, le CPAS avait mis un numéro vert en route: "Le 080011363. Nous l’avons réactivé et la population peut joindre ainsi le CPAS où nos collaborateurs mettent tout en œuvre pour aider les Ramillois" .