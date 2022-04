Une «Marche scolidaire» symbolique parce que la solidarité n’est pas un vain mot

L’entité BW3 réunit 24 écoles (fondamentales, primaires, maternelles, autonomes ou spécialisées) de l’enseignement libre catholique dans le sud et l’est du Brabant wallon (Chastre, Court-Saint-Étienne, Genappe, Hélécine, Jodoigne, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies, Perwez, Ramillies, Villers-la-Ville,Walhain). "On représente à peu près un quart des écoles du Brabant wallon, explique Michel Hauchart, secrétaire de l’entité BW3. La philosophie de ce réseau d’écoles est de miser sur la solidarité, un leitmotiv que l’on cultive au quotidien dans la gestion de nos différents dossiers. On met un maximum d’entraide en place entre les écoles et cela fut d’autant plus vrai ces deux dernières années, rendues difficiles entre autres dans les écoles par la crise sanitaire."

Départ le 5 mai à Huppaye

C’est donc pour mettre en valeur de manière symbolique cette solidarité qu’Éric Xhonneux, Geoffroy Charlier, David Foret et Michel Hauchart ont décidé de marcher ensemble 100km durant trois jours.

Le départ sera donné le jeudi 5 mai, à 8h, à l’école Saint-Jean-Baptiste d’Huppaye (Ramillies) et l’arrivée se fera le samedi 7 mai vers 17h à l’école de Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville).

"En réalité, nous sommes quatre amis qui marchons ensemble régulièrement depuis quelques années. On a commencé par faire l’Oxfam Peacewalker, puis on s’est pris au jeu et on a fait de plus en plus de randos sportives. On est donc plutôt bien entraînés."

Tout au long de leur périple, au cours duquel ils emprunteront majoritairement des chemins et sentiers, les quatre marcheurs s’arrêteront devant chacune des 24 écoles de l’entité BW3. "Pour quelques minutes, pas plus, car il faudra quand même que nous avancions, sourit Michel Hauchart . Plusieurs écoles ont prévu une petite activité pour notre passage, cela sera sympa. Et si bénéfice financier il y a, concernant ces activités, la totalité de l’argent récolté ira au collège Saint-Étienne, durement touché par les inondations de l’été dernier. Ce qui est conforme à notre philosophie de mettre les valeurs de solidarité au centre de notre projet."

Des arbres ont été plantés dans chacune des écoles de l’entité BW3

Signalons encore que cette "Marche scolidaire" devait avoir lieu en octobre dernier, mais elle avait été reportée car un des marcheurs était alors touché par le Covid. À ce moment-là, et vu que c’est la période la plus adéquate pour le faire, un arbre avait été planté dans chaque école. "Un arbre, c’est évidemment symbolique pour illustrer un projet durable et qui porte des fruits. Vu que la plantation a déjà eu lieu, nous déposerons une plaque symbolisant notre action, lors de chaque passage."

Enfin, pour les dix derniers kilomètres, le samedi, les marcheurs seront rejoints par tous les directeurs des écoles de l’entité BW3 .

Pour tout renseignement: www.lamarchescolidaire.be